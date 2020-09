Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, candidatul PNL sustinut de Alianta USR-PLUS pentru Primaria Sectorului 6, a depus, miercuri, la DNA, un denunt pentru fapte de coruptie pe numele primarului Sectorului 6, Gabriel Mutu, informeaza un comunicat al liberalilor. Potrivit sursei citate, denuntul vizeaza articolul 30, alineatul…

- Ciprian Ciucu a facut un denunt la DNA pe numele edilului Gabriel Mutu pentru fapte de coruptie si deturnare de fonduri la Primaria Sectorului 6, potrivit unui comunicat de presa. Ciucu a sesizat si Politia Sector 6 asupra unei campanii ilegale de distribuire in masa si fara asumare a unor flyere de…

- Ciprian Ciucu, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS la Primaria Sectorului 6, a facut un denunt la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pe numele primarului Gabriel Mutu. Ciucu a sesizat si Politia Sector 6 asupra unei campanii ilegale de distribuire de flyere de campanie negative, fara a fi precizat…

- Alianta USR PLUS anunta ca a depus plângere împotriva Gabrielei Firea, care candideaza pentru un nou mandat de edil, a Primariei Generale a Capitalei si împotriva PSD la Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Municipiului Bucuresti, acuzând ca primarul general al Capitalei…

- Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, anunta ca plangerea formulata de catre Alianta USR PLUS Sector 5 impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, va fi solutionata de Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.…

- Liberalul Ciprian Ciucu si-a depus, duminica, dosarul de candidatura pentru functia de primar al Sectorului 6 al Capitalei. El a declarat ca si-a depus candidatura pentru a aduce o mai buna guvernare in Sectorul 6, obiectivul sau fiind atingerea performantei, "care nu a existat in aceasta…

- Candidata Alianței USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a declarat ca a depus o plangere penala impotriva primarului in funcție Robert Negoita si a Primariei in legatura cu statia de sortare din zona Catelu.Citește și: Raluca Turcan scapa porumbelul: prioritatea noastra este organizarea…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.