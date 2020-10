Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti precizeaza, joi, referitor la faptul ca Biroul Electoral Sector 5 a admis cererile de renumarare a voturilor, in timp ce Birourile Electorale Sector 2, 3 si 4 le-au respins, ca se impune aplicarea corecta si interpretarea unitara a dispozitiilor privitoare…

- Presedintele Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti, procurorul Adrian Tirlea, solicita Biroului Electoral Central sa ofere o interpretare unitara cu privire la posibilitatea renumararii voturilor. Solicitarea vine dupa ce Biroul Electoral al Sectorului 5, "printr-o majoritate conuncturala",…

- Vlad Voiculescu, copresedintele USR PLUS Bucuresti, sustine ca Biroul Electoral Central a respins, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria lui Clotilde…

- Biroul Electoral Central a respins cererea PSD de renumarare a voturilor la sectorul 1, însa Dan Tudorache mai așteapta o decizie, cea a Biroului Electoral Sector 1 (BES1). Aceasta în condițiile în care PSD a înaintat și catre Biroul Electoral de Sector o solicitare de renumarare…

- Biroul Electoral Central ia din nou in discutie, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. Aceasta sesizare s-a aflat si marti pe ordinea de zi a sedintei BEC, dar a fost amanata pentru miercuri. Pe ordinea de zi a sedintei…

- Candidatul PNL la Primaria municipiului Baia Mare, Mircea Cirt a solicitat BEC, BEM si BEJ renumararea voturilor, sustinand ca exista suspiciunea unor neregului, potrivit unui comunicat de presa, remis, miercuri, AGERPRES. "La alegerile din 27 septembrie pentru functia de primar al municipiului…

- Candidatul independent la Primaria Sectorului 1 Dan Bucura a solicitat, marti, renumararea tuturor voturilor date la scrutinul de duminica in aceasta zona administrativa, subliniind ca "hotia" sau "circul" nu pot impune primarul. "Cer public renumararea tuturor voturilor din Sectorul 1!! Buletin cu…