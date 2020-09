AlegeriLocale2020/Barbu Mateescu: A fost o campanie bizară şi atipică; toată lumea s-a ajustat la nişte circumstanţe speciale Campania electorala pentru alegerile locale a fost una "bizara'' si ''atipica'', pentru ca toata lumea s-a ajustat la niste circumstante speciale, este de parere sociologul Barbu Mateescu.



"Pandemia a blocat foarte multe initiative, foarte multe actiuni posibile de comunicare si s-a comunicat mai mult prin intermediul presei, prin intermediul Facebook, dar erau si alte subiecte care au ocupat agenda publica. De exemplu, inceperea scolii in context de COVID. Deci au fost si multe lucruri care au bruiat capacitatea politicienilor de a comunica cu electoratul",

Sursa articol: agerpres.ro

