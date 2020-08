AlegeriLocale2020/AEP a centralizat evaluările a aproape 16.000 de secţii de votare Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca a centralizat evaluarile transmise de catre reprezentantii primariilor pentru 15.794 de sectii de votare, in vederea identificarii de catre autoritatile sanitare responsabile a masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV2, cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie.



AEP arata, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca, in urma informatiilor primite pana marti, ora 12,00, a fost realizata centralizarea pentru 2.659 de unitati administrativ-teritoriale, cinci subdiviziuni administrativ-teritoriale, respectiv 15.794… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

