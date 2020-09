Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al Pro Romania, deputatul Alin Vacaru, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Gorj, a declarat ca o votat pentru schimbare atat in municipiul Targu Jiu, cat si in judet. "Am votat, in primul rand, pentru o schimbare din toate punctele…

- Deputatul Severus Militaru a declarat deja ca va candida pentru functia de presedinte al PDL Motru. „In data de 2 octombrie, sambata vom avea alegeri la municipiu, la Motru si in data de 3 la municipiu la Targu Jiu. Voi candida pentru functia de pres...

- Doi șoferi din Mehedinți, respectiv Gorj, au ajuns duminica la spital, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier pe Dealul Bujorascu, intre Motru și Targu Jiu. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca o tanara, de 21 de ani, din municipiul Drobeta Turnu-Severin, in timp ce…

- Incidente la Targu Jiu. in noaptea de joi spre vineri, imediat dupa ce s-a dat startul campaniei electorale. TV Sud a surprins imagini cu o cearta care a avut loc intre primarul in funcție, Marcel Romanescu, și fostul șef al IPJ Gorj, Viorel Caragea.Romanescu este candidat al PNL pentru un…

- Viorel Salvador Caragea, fostul sef al Politiei Gorj, in prezent presedintele Partidului Ecologist Gorj, s-a confruntat, azi-noaptea, la deschiderea campaniei electorale, cu primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, presedintele organizatiei PNL Targu Jiu.

- Un autovehicul a ars ieri complet pe Dealul Bujorascu, intre Targu Jiu și Motru, pe DN 67 D. Potrivit IPJ Gorj, incendiul a izbucnit ca urmare a unei defecțiuni tehnice. Nu au existat victime, ci doar pagube materiale.

- Scandal intre PNL și PSD Gorj pe tema ecologizarii lacului de acumulare de la Vadeni, din Targu Jiu, și a gestionarii ultimelor cazuri de coronavirus. Prefectul demisionar de Gorj, Cristinel Rujan (cu un pas in PSD), șeful Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu (președintele executiv al PSD Gorj),…

- Inca trei medii de 10 au fost obținute in județul Gorj, in urma soluționarii contestațiilor depuse de candidați. In total, sunt 7 medii de 10 in Gorj, la Examenul de Bacalaureat. Cele mai multe, respectiv 3, au fost primite de elevi de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu„ din Targu Jiu, și cate…