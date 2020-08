AlegeriLocale2020/ Tulcea: Membru al unui birou de circumscripţie, infectat cu noul coronavirus Reprezentantul unui partid din Biroul electoral de circumscriptie din orasul tulcean Isaccea va fi inlocuit dupa ce analizele pe care le-a efectuat au confirmat infectarea lui cu noul coronavirus. Reprezentantul partidului nu a avut contact direct cu alti membri ai biroului electoral, iar acesta ar fi primul caz de infectare cu noul coronavirus a unui membru al vreunui birou electoral de circumscriptie facut public de autoritatile tulcene. Presedintele Biroului Electoral Judetean (BEJ) Tulcea, judecatorul Daniel Nicola-Gheorghiu, a precizat, pentru AGERPRES, ca persoana respectiva urmeaza sa fie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

