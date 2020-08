Presedintele Organizatiei Judetene Sibiu a PNL, Raluca Turcan, prefera dezbateri ale candidatilor liberali cu alegatorii, nu cu contracandidatii. "Eu cred cu tarie in dezbaterea continua cu oamenii. Si in cazul nostru, cu sibienii. Si cred ca modul in care Daniela Cimpean a condus Consiliul Judetean intr-un dialog permanent cu sibienii, o aduc in pozitia de a fi cunoscuta atat ca persoana, cat si ca proiecte pe care le propune pentru judetul Sibiu. Modul in care colegul meu, Adrian Bibu, si-a construit platforma politica si administrativa, in urma mesajelor primite de la sibieni, iarasi il aduc…