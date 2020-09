AlegeriLocale2020/ Orban: Viitorul primar general al Capitalei are nevoie de un parteneriat solid cu Guvernul

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii PNL, USR si PLUS - Ludovic Orban, Dan Barna si Dacian Ciolos - au semnat, vineri, „Angajamentul pentru Noul Bucuresti”, prin care il sustin pe candidatul Nicusor Dan la Primaria Capitalei si pe candidatii de sector ai acestor formatiuni.

- Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, considera ca semnarea "Angajamentului pentru Noul Bucuresti" este "un semn de unitate a dreptei" si un semnal de respect pentru bucuresteni si de responsabilitate pentru ceea ce trebuie sa devina Capitala. "Semnarea…

- Presedintii PNL, USR si PLUS - Ludovic Orban, Dan Barna si Dacian Ciolos - au semnat, vineri, "Angajamentul pentru Noul Bucuresti", prin care il sustin pe candidatul Nicusor Dan la Primaria Capitalei si pe candidatii de sector ai acestor formatiuni. Alaturi de Nicusor…

- Premierul Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat miercuri ca Nicusor Dan este singurul care poate bate candidatul PSD in cursa pentru Primaria Capitalei, adaugand ca acesta este sustinut de PNL si USR PLUS, "cele mai serioase partide de la ora actuala, care beneficiaza de sprijinul a 53-55% in optiunile…

- Traian Basescu a declarat marți seara, la Digi24, ca Dan Barna nu-și dorește ca Nicușor Dan sa caștige alegerile pentru Primaria Capitalei, cu toate ca președintele USR a spus ca ”viitorul pentru noul București se numește Nicușor Dan”, iar ”Basescu reprezinta istoria”.”Te aștepți la generația tanara…

- "Vreau sa multumesc PNL, USR si PLUS pentru sustinea mea la Primaria Capitalei, care devine azi oficiala. Sunt bucuros ca cele trei partide au reusit sa aiba o echipa comuna de candidati si la sectoare. In politica este important sa asculti ce vor oamenii pe care tu vrei sa ii reprezinti. Exista…

- Negocierile pentru candidaturile comune PNL-USR-PLUS in Capitala au ajuns la final! Premierul Ludovic Orban a anunțat sambata ca impreuna cu USR PLUS au decis candidații comuni pentru București, punctand ca Nicușor Dan este candidatul pentru Primaria Capitalei.„Partenerii din USR PLUS impreuna…

- Fost primar al Bucureștiului in perioada 2000-2004, Traian Basescu nu a negat posibilitatea unei candidaturi la Primaria Capitalei.„Nu infirm, nu confirm o candidatura la Primaria Capitalei. Nu am cristalizata inca o decizie. Nu imi este frica nici de Nicușor Dan, nici de doamna Firea", a spus Traian…