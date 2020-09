Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic orban a declarat la un eveniment la care a participat miercuri dimineata ca in acest moment, in Romania se pot face zilnic peste 35.000 de teste iar numarul paturilor de ATI destinate pacienților cu COVID-19 se apropie de 1.100. "Din momentul apariției informațiilor despre virusul…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, s-a pozitionat, duminica, impotriva amanarii alegerilor locale programate pe 27 septembrie. El a afirmat, in cadrul unei intalniri electorale organizata la Botosani, ca in ciuda crizei sanitare care afecteaza Romania, alegerile pentru autoritatile…

- Premium Porc Group continua planul de expansiune pe piața locala și ajunge la 10 ferme in urma achiziției și modernizarii complexului Ianca din județul Braila, format din doua ferme – Matador și Goliat – investiție ce se ridica la peste 1.600.000 euro. Complexul Ianca a fost inițial inchiriat in 2017…

- Seful Executivului susține ca, in prezent, numarul pacientilor la ATI este aproape de 500, iar capacitatea locurilor la terapie intensiva este de aproximativ 1.000 de locuri. Asta inseamna ca este utilizata capacitatea la jumatate, a conchis premierul, relateaza News.ro.Citește și: China,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Horațiu Moldovan a declarat joi ca nu se va face o testare in masa in Romania, pentru ca nu este relevanta. Scopul in prezent este de a crește siguranța testarilor facute, a spus el.

- "Domnule prim-ministru Ludovic Orban, va fac cunoscuta retragerea mea din functia de consilier onorific al prim-ministrului. Aceasta vine ca un protest prin care doresc sa sanctionez deciziile politice luate de liderii judeteni ai PNL si a coniventei demonstrate de refuzul domniei voastre de a avea…

- Președintele executiv al Asociației Orașelor din Romania, Ionel Chirița (PNL), și-a dat demisia de onoare din funcția de consilier pe probleme de administrație publica al premierului Ludovic Orban . Este de 24 de ani membru PNL și a pus bazele Ligii Aleșilor Locali a formațiunii. Intr-o scrisoare…

- Asociația SAMAS lanseaza o petiție online pentru ca in fiecare maternitate sa existe un consilier in alaptare dedicat, care sa ofere sprijin pentru mame in alaptare și menținerea lactației, anunța MEDIAFAX.Demersul este inițiat in cadrul campaniei „Alapteaza, totul va fi bine!”, desfașurata…