- Adrian Moraru, candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Sectorului 3, si-a lansat, luni, programul politic, sustinand ca, daca va castiga mandatul de primar, nu se vor mai pune borduri, garduri metalice, nu vor mai fi angajate rude in primarie si nu se va mai turna ciment la radacina copacilor, mentionand…

- Unsprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar in Sectorul 5 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 5. In cursa electorala au intrat: * Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) - economist Foto: (c) ALEX…

- Candidatii PSD din Bucuresti in alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general in functie, Gabriela Firea, care candideaza…

- Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la primariile sectoarelor 2, 3 si 4 ale Capitalei, respectiv Radu Mihaiu, Adrian Moraru si Simona Spataru, precum si candidatii la consiliile locale si-au depus duminica dosarele de candidatura la Birourile electorale de circumscriptie. Radu Mihaiu,…

- Candidatura lui Adrian Moraru pentru Primaria Sectorului 3 a fost lansata marti seara, in cadrul unui eveniment desfasurat in Parcul IOR, unde au fost prezenti premierul Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, duminica seara, referitor la faptul ca în urma negocierilor cu USR PLUS a fost desemnat Radu Mihaiu candidat comun pentru Primaria Sectorului 2, si nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu, ca acest rezultat a venit în urma unor…

- Ana Ciceala a anuntat ca nu va candida independent pentru Primaria Sectorului 3 si ca va vota cu candidatul PNL Adrian Moraru. Ana Ciceala a lansat si un avertisment catre Dan Barna: „Daca indepartarea mea va ajuta la indepartarea din functie a tuturor primarilor de sector PSD, atunci sacrificiul a…