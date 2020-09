Stiri pe aceeasi tema

- ​Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Baia Mare, antreprenorul Mircea Cirt, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca si-a facut testul antidrog în urma unor solicitari venite din partea cetatenilor."Am facut testul antidrog pentru ca cetateni din cartiere…

- Maramureșenii au de ales in aceste alegeri intre performanța Partidul Național Liberal și incompetența PSD, partid camuflat sub masca Coaliției pentru Maramureș. Acesta a fost mesajul transmis de candidatul PNL la șefia CJ Maramureș in cadrul unei conferințe de presa la care au mai participat viceprim-ministrul…

- Reprezentanții PNL Maramureș au facut o plangere catre Biroul Electoral Central prn care il acuza pe candidatul Coaliției pentru Maramureș, Catalin Cherecheș, de mita electorala masiva. Sub semnatura lui Mircea Cirț, candidatul PNL la Primaria Baia Mare, membrii BEC sunt informați ca peste 6000 de…

- Mircea Cirț, candidatul PNL la Primaria Baia Mare, anunta ca si-a facut testul antidrog, iar rezultatul a fost negativ. Acesta ii provoaca si pe ceilalti candidati sa faca un asemenea test, pentru a demonstra alegatorilor ca oricare dintre ei este apt sa conduca o comunitate."Am pledat intotdeauna…

- Candidatul PNL pentru Primaria Baia Mare, Mircea Cirt, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre strategia sa pentru a ajunge primar, lupta cu Catalin Chereches si relatia cu candidatul la CJ Maramures, Ionel Bogdan.

- Mitingul PNL de la Borșa anulat. Primaria nu a dat aviz favorabil. Candidatul PNL la primaria Borșa a intrat in contact cu membrul infectat! Azi PNL Maramureș anunța ca unul dintre membrii din staff-ul de campanie a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19. “Organizația PNL Maramureș informeaza opinia…

- Corina Martin, candidatul PER la Primaria Constanta, a fost prezenta aseara, intre 19 si 21 in cartierul Badea Cartan. La ultima intalnire, a promis ca va reveni sa vada ce probleme mai au oamenii, nefiind de ajuns prima intalnire. Astfel, in urma discutiilor purtate cu cetatenii din zona, candidatul…

- Candidat surpriza aruncat in lupta de PNL pentru Primaria Baia Mare. Este vorba despre Mircea Cirț, proprietarul unei cunoscute firme de distribuție a mașinilor de lux. Cirț ar fi negociat inca de aseara cu reprezentanții liberali, iar in cursul dupa-amiezii de azi a fost votat – o formalitate – in…