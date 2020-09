Copresedintele USR PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a scris pe Facebook ca organizatia pe care o conduce a castigat 2 primari, 4 consilieri judeteni si 69 consilieri locali in urma scrutinului de duminica.



"Va multumesc pentru increderea primita! A fost greu, dar am invins! Am plecat de la zero. Acum suntem departe. Timp de patru ani am fost singurul ales public USR (PLUS) din Neamt. Acum e diferit. (...) Ne pregatim de guvernare judeteana si la nivel local: municipii si comune. Va multumim enorm pentru increderea primita de la voi! Nu vom dezamagi. Toti alesii locali USR PLUS…