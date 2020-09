Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o comuna in care in anul 2020 nu exista sistem de canalizare cu apa, drumurile nu au mai fost asfaltate de zeci de ani, cladirile administrative arata ca dupa bombardament, iar oamenii nu simt cu nimic ca au evoluat de secolul trecut, se face campanie electorala din avion. Este vorba despre comuna…

- Decebal Fagadau PSD , candideaza pentru un nou mandat de primar al municipiului Constanta ZIUA Electorala, va propunem o discutie aplicata cu primarul municipiului Constanta, bazata pe analiza SWOT Va invitam sa descoperim impreuna care sunt punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si amenintarilor…

- Primarul comunei Hudesti din judetul Botosani, Viorel Atomei, candideaza pentru al optulea mandat consecutiv, el fiind cel mai longeviv ales local din judet. Atomei, care detine functia de primar din 1990, s-a inscris in competitia electorala din partea Partidului Social Democrat. El sustine ca decizia…

- Radu Herciu (PNL) este singurul candidat inscris in cursa electorala pentru fotoliul de primar al comunei Batrana, scrie Hunedoara Libera. El ar putea caștiga un nou mandat și daca e unica persoana care voteaza la alegerile locale din 27 septembrie.Comuna hunedoreana, care are patru sate in componența…

- Desi a afirmat pana acum ca este un independent, Marcel Chelariu, primarul comunei Suharu care spera la un nou mandat pentru Primarie, are bannere din care rezulta ca este sustinut si de PNL si de PSD.

- Gica Voicu, primarul comunei Barla, candideaza pentru un nou mandat. Dupa 4 ani de administrație, in care a reușit sa rezolve probleme ce pareau de nerezolvat și a caștigat increderea oamenilor, el pornește cu prima șansa la fotoliul de primar. Gica Voicu a transmis un mesaj alegatorilor sai, anunțindu-i…