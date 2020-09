Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica guvernarile care au administrat Romania in ultimii 12 ani, el acuzand ca proiectul unui drum care face legatura intre Baia Mare si Ungaria, inceput in anul 2008, in mandatul sau la Ministerul Transporturilor, nu a fost nici acum finalizat. El ii critica pe…

- Ionel Bogdan, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș: ”Impreuna, recladim Romania și punem Maramureșul pe roate” Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean in alegerile locale din aceasta toamna. In cadrul…

- Președintele PNL Maramureș și candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean, Ionel Bogdan, și Mircea Cirț, candidatul PNL la funcția de Primar al municipiului Baia Mare, și-au depus candidaturile pentru alegerile locale din aceasta toamna. Prezent la Biroul Electoral Județean, alaturi…

- Partida Romilor Pro Europa Maramures si-a desemnat candidatul pentru functia de primar al municipiului Baia Mare la alegerile locale din luna septembrie, in persoana antreprenorului local Mihaita Sana Pamfil, informeaza Agerpres.Citește și: Premiera in Parlament! Moment de RECULEGERE pentru…

- Ionel Bogdan, candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș, Mircea Cirț, candidatul PNL pentru Primaria Baia Mare, impreuna cu candidații la primariile din jurul municipiului, candidații la Consiliul local și Consiliul Județean au susținut o conferința de presa in care…

- Președintele organizației județene a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, atrage atenția ca in ”fabulosul” Plan de redresare economica pe perioada 2021-2027 lansat de Guvernul liberal, este omisa tocmai Autostrada Nordului, cea care leaga Bucovina de vestul țarii. Asta in condițiile in care…

- Este cu totul diferit de ceea ce iși dorește Guvernul. Președintele și premierul au facut apel la majoritatea parlamentara, sa incuviințeze menținerea restricțiilor inca 30 de zile. Cinci condiții au pus cei de la PSD ca se voteze starea de alerta: sa se deschida spitalele pentru bolnavii cronici, bisericile…