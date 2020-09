Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile au proiectele tehnice deja finalizate, iar procedurile de achiziție pentru execuție sunt pe ultima suta de metri. „Pietrenii merita un oraș european, un oraș prietenos, un oraș modern, un oraș care sa le ofere o calitate a vieții la un…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, la Piatra-Neamt, ca are incredere in echipa judeteana a PMP si este convins ca, la alegerile locale, va obtine cel mai bun scor dintre filialele judetene ale partidului. "Ma bucur ca la Piatra-Neamt va exista continuitate si aceasta echipa…

- ■ primarul de Piatra-Neamt a realizat și o consultare publica pe aceasta tema Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a anunțat ca a decis sa extinda perioada in care strada din fața Parcului Central, intre Teatrul Tineretului și sensul giratoriu de la Grand Hotel Ceahlau, sa fie transformata…

- Primarul municipiului Piatra-Neamt, Dragos Chitic, candidat al PMP pentru un nou mandat, a declarat, vineri, ca in ultimii patru ani a redat orasul pietrenilor. "In mandatul meu de primar, am redat Piatra-Neamt pietrenilor si cand spun asta ma refer si la faptul ca am preluat in administrarea municipalitatii…

- Noua politicieni sunt inscrisi in cursa pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, intre acestia fiind o singura femeie. Actualul edilul, Dragos Chitic, este candidatul PMP pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt dupa ce, in urma cu o saptamana, a demisionat din PNL. Andrei…

- Primarul in funcție al municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, și-a anunțat astazi decizia de a candida pentru un nou mandat. „Dragi pietreni, Am urmarit cu mare atenție mișcarile de pe scena politica locala din ultimile doua saptamani și am analizat candidaturile anunțate pentru funcția de primar…

- Primaria Piatra-Neamț a inceput cea de a treia etapa de modernizare a punctelor de colectare a deșeurilor. Dupa ce in prima etapa au fost amplasate noile containere in zona centrala a orașului, respectiv in zona delimitata de str. Obor, bd. Dacia, str. Petru Rareș, bd. M. Eminescu, Cartierul Nemțesc,…

- Toate cresele publice din municipiul Piatra-Neamt vor fi inchise incepand din data de 20 iulie, dupa aparitia unui focar de COVID-19 la una dintre acestea, a declarat vineri, pentru AGERPRES, primarul Dragos Chitic. Decizia a fost luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si este valabila…