- Copreședintele Alianței USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat ca Nicușor Dan este o ținta a propagandei duse de PSD și Gabriela Firea, prin care se incearca asocierea candidatului dreptei la Primaria Capitalei cu interlopii, așa cum s-a incercat inducerea ideii ca Cioloș ar fi fiul omului de afaceri american…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a avut o reacție dura la adresa Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a depus plangere penala impotriva lui Nicușor Dan, candidatul Dreptei la funcția de primar general al Capitalei. Acesta a spus ca edilul Bucureștiului "distribuie circ", conform Agerpres."Nicio propaganda…

- S-a aflat ce mesaje și-au trimis Nicușor Dan și Gabriela Firea, amandoi candidați la fotoliul de primar al Capitalei, la alegerile locale 2020. Astfel, Nicușor Dan a provocat-o prin SMS pe Gabriela Firea la o dezbatere fața in fața. Raspunsul candidatului PSD i-a lasat un gust amar candidatului Alianței…

- Primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, "ii este frica" sa se confrunte intr-o dezbatere electorala unu la unu, "mimand" una cu mai multi candidati, sustine candidatul dreptei pentru Bucuresti, Nicusor Dan. "Candidatului Firea ii este frica sa iasa intr-o dezbatere publica alaturi…

- Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca actualul primar Gabriela Firea nu a avut initiativa niciunui proiect major. Spre comparatie, Basescu enumera realizarile din timpul mandatului sau de primar al Capitalei. "Ma bazez pe bucurestenii care n-au vazut in Gabriela Firea si in Nicusor…

- Nicusor Dan, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL, si-a depus duminica dosarul de candidatura pentru functia de primar general al Capitalei. In acest context, el a criticat faptul ca primarul in functie, Gabriela Firea, isi doreste un nou mandat. "Cum poti sa vii sa ceri un nou…

- Fostul ministru Miron Mitrea e de parere ca prin alianta cu USR-PLUS, PNL va pierde Bucurestiul. Acesta a adaugat apoi ca daca fostul presedinte Traian Basescu va candida pentru primaria Capitalei, atunci razboiul va fi intre acesta si Gabriela Firea, fara ca Nicusor Dan sa intre in ecuatie.

- Candidatul unic al dreptei Nicusor Dan i-a transmis Gabrielei Firea ca este primar general al Capitalei si nu presedintele PSD. El a precizat ca, in conferinta de presa sustinuta la sediul PSD, Firea nu a raspuns la niciuna dintre intrebarile pe care i le pun bucurestenii si anume care este datoria…