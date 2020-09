Fostul presedinte Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei, isi propune realizarea unei uzine de transformare a gunoiului in energie termica si electrica, dupa modelul suedez, investitie ce se ridica la 300 de milioane de euro, pe care spune ca o va realiza daca va fi ales. "Suedia are 32 de statii de procesare a gunoiului menajer, cu care asigura apa calda si incalzirea la 960.000 de locuinte si asigura apa calda, incalzire si electricitate la alte 260.000 de locuinte. Deci, recupereaza 50,6%, transforma in energie electrica si energie termica 48,6% si gunoi ramane doar 0,8%, in conditiile…