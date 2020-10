Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata clasamentul final al candidatilor pentru functia de presedinte al CJ Arges. 1. Ion Minzina, PSD – 42,28% (104.269 voturi) 2. Emanuel Soare, PNL – 28,22% (69.588 voturi) 3. Stefan Carstea, PSR PLUS – 9,59% (23.470 voturi) 4. Virgil Baciu, PMP – 7,69% (18.968 voturi) Dumitru Grecu, Pro Romania…

- Candidatul Aliantei PNL-URS-PLUS, senatorul liberal Iulian Dumitrescu, a castigat functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova cu peste 46% dintre voturile valabil exprimate in cadrul scrutinului de duminica, se arata in datele finale comunicate, joi, de Biroul Electoral Judetean (BEJ).…

- La alegerile pentru primari, candidații PNL din județ au obținut cel mai mare numar de voturi, 99.302, urmați de cei de la PSD, cu 93.667 de voturi. Pe urmatoarele locuri s-au clasat candidații pentru funcțiile de primari de la PMP – 23.865 de voturi, Alianța USR-PLUS – 14.737 de voturi și Pro Romania…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) prin numararea voturilor in 519 dintre cele 522 de sectii de votare din Arges. Dintr-un total de 244.549 de voturi…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Dintr-un total de 244.549 de voturi pentru listele de consilieri, PSD a obtinut 109.573. Pe urmatoarele…

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) prin numararea voturilor in 519 dintre cele 522 de sectii de votare din Arges.Dintr-un total de 244.549…

- In campaniile electorale, toti candidatii promit ca vor aduce milioane, ba chiar miliarde de euro in judet, ca vor construi parcuri industriale, ca tot ce nu s a facut vreme de mai bine de 20 de ani va fi sters cu buretele intr o secunda iar traiul constanteanului, pana in cel mai indepartat catun al…

- Liberalul Ilie Bolojan, aflat la finalul celui de-al treilea mandat de primar al municipiului Oradea, si-a depus, luni, candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, impreuna cu documentele candidatilor pentru locurile de consilieri judeteni, potrivit Agerpres."Vreau…