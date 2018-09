Alegerile parlamentare Suedia, previziuni: Ascensiunea extremei drepte Social-democratii suedezi, care au dominat scena politica din tara scandinava incepand din anii '30 ai secolului trecut, vor ramane cel mai mare partid din Suedia dupa alegerile parlamentare din 9 septembrie, dar scrutinul va fi marcat de ascensiunea masiva a extremei drepte (SD), noteaza luni site-ul de stiri thelocal.se. Un sondaj de opinie realizat duminica de institutul Skop, cu numai o saptamana inaintea alegerilor, crediteaza Partidul Social-Democrat suedez cu 23,8% din intentiile de vot (fata de 31% din voturi la alegerile din 2014), ceea ce ar reprezenta un record minim in istoria… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

