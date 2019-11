Stiri pe aceeasi tema

- Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters. Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri treptate…

- Opozitia a argumentat ca, in pofida faptului ca PiS are dreptul legal de a cere renumararea voturilor, autoritatea care va decide in aceasta problema este o noua camera din cadrul Curtii Supreme ce a fost infiintata de o legislatie sustinuta de PiS si care nu este pe deplin independenta, scrie Agerpres.…

- Aflat in capitala Georgiei, Tbilisi, Steinmeier a facut referire la asa-numita ''formula Steinmeier'' pe care a propus-o in perioada in care era ministru de externe si care incearca sa deblocheze aplicarea acordurilor de la Minsk prin organizarea de alegeri in zonele din Donbas controlate de rebelii…

- Statele Unite si statele baltice au convenit duminica sa isi intareasca cooperarea pentru a proteja retelele energetice ale acestor tari de atacuri cibernetice in contextul in care Lituania, Letonia si Estonia sunt in proces de deconectare de la reteaua electrica rusa, transmite AFP. Secretarul…

- Statele Unite au extras din Rusia, in 2017, un oficial rus de rang inalt care a confirmat ca presedintele rus Vladimir Putin a orchestrat personal amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, scrie presa americana, relateaza AFP.

- Ministrul francez de Externe a cerut, in timpul unei vizite la Moscova, imbunatatirea relatiilor cu Rusia, informeaza DW. Relatiile intre Europa si Rusia sunt incordate de cand Uniunea Europeana si Statele Unite au impus sanctiuni tarii dupa anexarea Crimeii si sprjinirea insurgentei armate a separatistilor…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters și «Le Figaro», a declarat joi ca «nu va exista o alta alegere decat deschiderea portilorcatre Europa pentru migranți daca Turcia nu va beneficia de un ajutor internațional mai mare» pentru intreținerea refugiaților sirieni. Ankara se teme de un nou…