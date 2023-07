ALEGERILE IN 2024 (analiză) Lunile ce vor urma sunt un adevarat preludiu pentru sangele care va curge anul viitor. Nostalgicii catuselor si apludacii regiilor ieftine derulate cu largul concurs al unor trusturi de doi lei ne vor servi aceeasi ciorba reincalzita. Se vor stradui cu fetele libidinoase sa ne convinga ca “PNL si PSD = aceeasi mizerie”, dupa care ne vor explica ca salvarea patriei poate veni doar din doua directii. Pe de-o parte Forta Dreptei aliniata la ordin si compusa din eternele sperante ale politicii dambovitene, Tolomac, Drula Bula sau Vladut Magicianul - diploma free, iar de cealalta parte galeristul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

