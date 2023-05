Alegeri Turcia: Trei persoane au murit de infarct la urne

Stiri pe aceeasi tema

- Caporalul clasa a II-a Ionuț Alfred Toncu, de la Batalionul 1 Instrucție Olt, a murit in urma unui infarct la varsta de doar 35 de ani. Avea doi copii, doi baieți ce acum au ramas și fara parintele care le mai era aproape. Soția lui Ionuț, Cristina, a mur

- Ministerul Apararii Nationale lanseaza un apel prin care solicita sprijin pentru familia unui caporal care a murit de infarct la numai 35 de ani. Sotia acestuia a decedat si ea in urma cu doi ani si jumatate, iar in urma lor au ramas doi copii mici.

- Un autobuz de pasageri care transporta zeci de membri ai unei trupe de muzica a derapat sambata de pe o autostrada și a cazut intr-un rapa in vestul Indiei, ucigand 13 persoane și ranind alte 29, a anunțat poliția.

- Alin Demetrian, un medic cunoscut in Craiova, este cercetat, dupa ce ar fi ucis patru persoane, in urma biopsiilor. Familiile victimelor au fost cele care au depus plangere, iar in prezent, doctorul este sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Cel puțin 16 oameni au murit și peste 380 au fost ranite in urma unui cutremur puternic in Ecuador. Seismul a avut o magnitudine de 6.8 și s-a simțit in special in zona de coasta și in regiunea nordica din Peru.

- Lumea fotbalului e in doliu! Pelayo Novo Garcia, un fost jucator al CFR Cluj, a murit la varsta de 32 de ani, intr-un accident. Sportivul a avut parte de un sfarșit tragic dupa ce a fost lovit de tren in Oviedo, un oraș din nordul Spaniei.

- 5.211 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in saptamana precedenta, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatații, luni, 27 februarie. Totodata, au fost raportate 29 de decese.In intervalul 20 - 26 februarie 2023 au fost inregistrate 5.211 cazuri noi de persoane infectate cu…

- Trei persoane, intre care o fetita de sase ani, au murit, vineri seara, dupa ce un autoturism condus de un tanar s-a izbit de o alta masina, pe un drum judetean din Braila. Un adolescent de 15 ani a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc pe drumul judetean 203. "Politistii s-au deplasat la…