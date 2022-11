Stiri pe aceeasi tema

Camera Deputatilor din Italia a aprobat, marti seara, investirea Guvernului premierului Giorgia Meloni, care a reafirmat sustinerea pentru Alianta Nord-Atlantica, Uniunea Europeana si Grupul G7, dar a cerut ca institutiile europene sa devina "mai eficiente", anunța Mediafax.

Fostul presedinte american Donald Trump a semnalat din nou ca "probabil" va candida in scrutinul prezidential din 2024, dar Liz Cheney, un politician republican care il contesta pe fostul lider de la Casa Alba, avertizeaza ca Partidul Republican risca sa fie divizat.

Reteaua de socializare a lui Donald Trump, Truth Social, poate fi de acum descarcata de pe Google Play Store, dupa ce gigantul internetului respinsese o cerere in acest sens vara aceasta, apreciind atunci drept insuficienta moderarea continuturilor de pe platforma fostului presedinte american, informeaza…

Guvernatorul regiunii sud-ucrainene Mikolaiv, Vitali Kim, a confirmat incendiul de la Podul Crimeii, care leaga peninsula anexata de partea continentala a Rusiei. Oficialul a postat pe Telegram și o inregistrare video, in care se vede o parte a podului cuprinsa de flacari.

Social-democrații au depus și votat un amendament la legea care prevede majorari salariale pentru demnitari, astfel incat de mariri la leafa vor beneficia doar primarii. Deputații de Maramureș au susținut și votat acest amendament pe care il considera just și pe care l-au promovat inca de la lansarea…

Guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, a raportat, joi, ca, in ultimele 24 de ore, cinci civili au fost uciși in regiune in urma atacurilor rusesti, relateaza Rador.

Armata rusa parasește orașul cheie Kreminna, orașul este „complet gol", iar steagul ucrainean ridicat de partizanii locali inca flutura, a declarat guvernatorul de la Luhansk, Serhiy Haidai, pe Telegram. Kreminna se afla la doar 25 de kilometri nord-vest de Severodonețk, pe care forțele ruse l-au…

Directorul FBI, Christopher Wray, a revenit miercuri asupra amenințarilor de pe rețelele de socializare la adresa sa și a altor ofițeri de poliție, dupa percheziția fara precedent efectuata de agenția sa la proprietatea Mar-a-Lago a fostului președinte Donald Trump.