- Ministerul Apararii Nationale a lansat o platforma online dedicata contracararii stirilor false. Platforma se numește Inforadar si este disponibila pe site-ul MApN . „Platforma Inforadar este un portal dedicat atat știrilor corecte, cat și un instrument de educare pentru fiecare, in calitate de consumatori…

- Conform edupedu.ro oficialul a anunțat inițiativa in condițiile in care mai multe instituții media au rostogolit, marți, informația in esența neadevarata cum ca ea ar fi recomandat lecții la TV pentru copiii care locuiesc in case fara electricitate. Monica Anisie a scris, miercuri, pe Facebook ca “e…

- Elevii de liceu se pot inscrie pentru a vorbi online cu profesioniști media despre cum se fac știrile și etica din redacții. In plus, profesorii de liceu din toata țara se pot inscrie pentru a viziona, alaturi de elevii lor, o selecție de 8 filme documentare recente care analizeaza fenomenul fake news…

- La doi ani dupa ce au convenit asupra unui cod de bune practici autoreglementat pentru combaterea dezinformarii, Facebook, Google, Twitter si alte companii tech trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a deveni mai eficiente impotriva stirilor false, a transmis joi Comisia Europeana, potrivit…

- De cateva saptamani, retelele de socializare (inclusiv aplicatiile de mesagerie privata) sunt folosite ca instrumente de propagare a unei conferinte video cu un grup de medici din Statele Unite autointitulat pompos „Frontline Doctors”, scrie Laboratorul de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare…