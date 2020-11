Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, a propus, luni, formarea unui guvern al unitatii nationale in Republica Moldova si organizarea, in toamna anului viitor, de alegeri parlamentare anticipate. El a…

- Partidul Democrat pledeaza pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate in toamna anului 2021. Declarația a fost facuta de liderul formațiunii, Pavel Filip, cu puțin timp in urma, in cadrul unui briefing, noteaza Noi.md. Filip a enumerat patru pași pe care ii propune formațiunea pentru depașirea…

- Cetatenii Republicii Moldova isi aleg, duminica, presedintele, in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care se confrunta actualul sef al statului, filorusul Igor Dodon si candidata opozitiei pro-europene si fost premier, Maia Sandu.

- Dupa investirea presedintelui, Partidul Democrat isi va retrage reprezentantii din Guvern. Anuntul a fost facut de presedintele PDM, Pavel Filip, dupa sedinta comuna a Biroului Executiv al formatiunii cu presedintii organizatiilor teritoriale ale PDM, transmite IPN.

- CHIȘINAU, 7 nov - Sputnik. Astazi a avut loc ședința largita a biroului executiv largit al PDM, unde au participat și președinții organizațiilor teritoriale. Dezbaterile au durat peste 2,5 ore, a fost adoptata o declarație. Doar doua persoane s-au abținut. „Avem in fața turul al doilea al…

- O serie de imagini surprinse la Chisinau arata ca echipa de campanie a presedintelui in exercitiu Igor Dodon, care se va duela in turul doi al alegerilor prezidentiale cu fostul premier Maia Sandu, are contacte cu oameni aflati in solda Kremlinului.

- UPDATE – Candidata pro europeana Maia Sandu a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, cu peste 36% din voturi, potrivit rezultatelor finale anuntate de autoritati. Maia Sandu se va confrunta in turul doi cu presedintele filorus Igor Dodon, pentru care au optat 32,6% din…

- Candidata PAS in alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, Maia Sandu, il invita pe Igor Dodon la o dezbatere publica, ce ar urma sa aiba loc in perioada 26 - 30 octombrie, asta desi presedintele tarii a anuntat ca nu va participa la dezbateri electorale in primul tur de scrutin.