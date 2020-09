Stiri pe aceeasi tema

- Aliatii lui Aleksei Navalnii au obtinut duminica victorii simbolice in doua orase siberiene vizitate de principalul adversar de la Kremlin in timpul campaniei pentru alegerile regionale din Rusia, inainte de a fi spitalizat pentru o presupusa otravire, transmite AFP, potrivit Agerpres. La Novosibirsk,…

- Aliații lui Alexei Navalnîi au revendicat victorii simbolice duminica în doua orașe siberiene vizitate de principalul adversar al lui Putin în timpul campaniei pentru alegerile regionale din Rusia, înainte de spitalizarea acestuia pentru presupusa otravire, relateaza AFP.La…

- Rusii sunt chemati duminica la urne in cadrul alegerilor regionale, ce se anunta mai dificile decat de obicei pentru Rusia Unita, partidul pro-Kremlin, intr-un climat marcat de o miscare de contestare in crestere, de criza economica si de presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, noteaza…

- Rusii sunt chemati duminica la urne in cadrul alegerilor regionale, ce se anunta mai dificile decat de obicei pentru Rusia Unita, partidul pro-Kremlin, intr-un climat marcat de o miscare de contestare in crestere, de criza economica si de presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, noteaza…

- Alegerile regionale care debuteaza vineri in Rusia se anunta mai dificile ca de obicei pentru Rusia Unita, partidul pro-Kremlin, desfasurandu-se intr-un climat marcat de o miscare de contestare in crestere, care a pornit din Extremul Orient, de criza economica si presupusa otravire a opozantului…

- Cel puțin zece politicieni și jurnaliști critici, opozanți ai regimului de la Kremlin sau foști agenți secreți au fost otraviți in ultimii 20 de ani in Rusia sau chiar și peste hotare, unii dintre ei platind cu viața, scrie Le Monde, intr-un moment in care ultima victima, Aleksei Navalnii, se afla in…

- Starea de sanatate a principalului opozant rus Aleksei Navalnii inregistreaza ''unele ameliorari'', a anuntat vineri spitalul din Berlin unde acesta este tratat de cand a fost victima unei posibile otraviri in Rusia, potrivit autoritatilor germane, relateaza AFP. ''Au existat…

- Cancelarul german Angela Merkel nu exclude un raspuns european comun la presupusa otravire a disidentului rus Aleksei Navalnii, care este tratat intr-un spital din Berlin, relateaza vineri dpa preluat de agerpres.Vezi și: O eleva de 10 refuza premiul de la Guvern: Orban, tine-ți banii ca eu…