Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- DECIZIE… S-a lasat cu scandal la sedinta de luni a Biroului Politic al National al PNL, dupa ce Ludovic Orban a propus modificarea statutului, pentru a putea demite mai usor liderii de filiale. Se doreste, conform unor surse, inlaturarea sefilor de organizatii care vor Congres extraordinar pentru debarcarea…

- Ministerul de externe de la Moscova a respins vineri ca nefondata inculparea in Statele Unite a 12 agenti ai serviciilor ruse de informatii, acuzati de piratarea computerelor Partidului Democrat american inaintea alegerilor prezidentiale din SUA din noiembrie 2016, informeaza Reuters. Departamentul…

- O importanta reforma a imigratiei destinata sa puna capat separarii familiilor de migranti clandestini in SUA a fost respinsa miercuri, cu o majoritate zdrobitoare de voturi, in Camera Reprezentantilor, in absenta unui consens in tabara republicana care detine totusi majoritatea. Presedintele…

- Tanarul interpret, care a devenit și compozitor, crede ca intr-o zi va cunoaște succesul in plan internațional. Fiindca niciodata nu i s-a intamplat sa semene o samanța și sa nu culeaga roadele. Așa i s-a intamplat cu un cover al celebrului Nicky Jam. „Filmasem un cover dupa El Amante a lui…

- Susținatorii lui Andrei Nastase, liderul PPDA, au organizat aseara un protest, nemultumiti de decizia judecatoriei Chisinau, care nu a validat alegerile din 3 iunie. Oamenii s-au adunat in fata Primariei, iar apoi s-au indreptat spre sediul Partidului Democrat.

- Tenismenul elvetian Roger Federer va reveni pe primul loc ATP, dupa ce l-a invins pe australianul Nick Kyrgios, scor 6-7 (2), 6-2, 7-6 (5), si s-a calificat in finala turneului de la Stuttgart.Federer, 36 de ani, ii ia locul lui Rafael Nadal in topul ATP, pozitie pe care a mai ocupat-o timp…

- La intrarea in sediul Buiucani al Judecatoriei Chișinau "troneaza" un panou al Partidului Democrat, a carui organizație teritoriala Buiucani se afla in aceeași cladire. Astfel, persoanele care vor sa ajunga la judecatoria Buiucani, la pretura sectorului sau la Direcția deservire fiscala Buiucani sunt…