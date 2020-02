Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul miliardar la președinția SUA Michael Bloomberg a atins scorul de 19% in sondaje și va accede in urmatoarea dezbatere a democraților, unde va fi cel mai probabil ținta numarul unu a criticilor, scrie New York Times. Fostul primar al New York-ului Michael Bloomberg a urcat spectaculos in sondaje,…

- Senatorul de stanga Bernie Sanders si-a proclamat marti victoria in alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, castigand la limita in fata candidatului plasat pe pozitia a doua, moderatul Pete Buttigieg, un fost primar, in timp ce ex-vicepresedintele Joe Biden a suferit o infrangere…

- Statele Unite vor riposta rapid,"poate intr-o maniera disproportionata", daca Iranul loveste orice tinta sau persoana americana, a anuntat duminica, pe Twitter, presedintele Donald Trump, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES."Aceste postari media vor servi drept notificare catre Congresul…

- Investigatiile au continuat sambata la o zi dupa atacul armat care a facut trei morti la baza aeronavala Pensacola din Florida, in special pentru a stabili daca sauditul, aflat la pregatire militara in Statele Unite, a actionat singur, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Vom lamuri totul in legatura…

- ”Romania este un aliat neprețuit atat pentru Statele Unite ale Americii, cat și pentru Alianța Nord-Atlantica”, afirma Donald Trump intr-un mesaj transmis președintelui Klaus Iohannis cu ocazia zilei de 1 Decembrie, potrivit Hotnews. ”In numele poporului american, va felicit pe dumneavoastra și poporul…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren, candidata la investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale care vor avea loc anul viitor in Statele Unite, l-a acuzat luni pe Michael Bloomberg ca incearca sa cumpere democratia americana, transmite Reuters. Miliardarul in varsta de 77 de ani, fost…

- Fostul primar al New Yorkului, miliardarul Michael Bloomberg - tot mai probabil un candidat in alegerile prezidentiale din 2020 - preconizeaza sa lanseze luni o campanie publicitara televizata in valoare-record de 31 de milioane de dolari, relateaza AFP. Potrivit societatii Advertising Analytics,…

- Adrian Zuckerman a fost confirmat miercuri de Senatul american in functia de ambasador in Romania. Au fost 65 de voturi in favoarea lui Zuckerman și 30 impotriva. Prin urmare, Adrian Zuckerman poate sa-și preia acum postul de la București, dupa ce președintele Donald Trump ii va semna scrisorile de…