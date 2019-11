Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al New Yorkului Michael Bloomberg s-a apropiat si mai mult vineri seara de candidatura la Casa Alba inscriindu-se candidat la primarele democrate din statul Alabama, noteaza AFP. Miliardarul american, fondatorul agentiei de informatii financiare care ii poarta numele, nu a anuntat oficial…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca fostul primar al New Yorkului, Michael Bloomberg, va suferi un esec daca se va lansa in cursa pentru Casa Alba, asa cum ar urma sa faca, relateaza AFP si dpa potrivit Agerpres "Micul Michael va esua" pentru ca "nu a facut ce trebuie ca sa reuseasca",…

- "Micul Michael va esua" pentru ca "nu a facut ce trebuie ca sa reuseasca", a anticipat Trump, asigurand, pe de alta parte, ca este candidatul pe care i-ar placea cel mai mult sa-l invinga la scrutinul prezidential din 2020. Omul de afaceri miliardar - locul 9 pe plan mondial, conform Forbes…

- Bloomberg, in varsta de 77 de ani, mogul media si filantrop, cu trei mandate de primar in cea mai mare metropola a Statelor Unite, este sceptic ca vreunul dintre actualii candidati democrati il poate invinge pe presedintele republican Donald Trump anul viitor, a indicat purtatorul sau de cuvant,…

- Președintele american Donald Trump a ridiculizat demersul contracandidatului democrat Beto O'Rourke de a renunța la candidatura pentru cursa electorala de ocupare a funcției prezidențiale, afirmand ca a renunțat „ca un caine”, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Reacția liderului…

- Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui american Donald Trump, a lasat sa se ințeleaga ca Joe Biden ar fi implicat in lucruri deloc legale in Romania. Premierul Viorica a precizat ca nu a fost contactata de partea americana in acest caz și a precizat ca, daca ar fi in locul lui Klaus Iohannis, ar…

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden i-a solicitat președintelui Donald Trump sa publice transcrierea unei convorbiri telefonice pentru care acesta este acuzat ca a cerut Ucrainei sa-l ancheteze pe rivalul sau politic, informeaza site-ul postului CNBC, citat de Mediafax.Biden a declarat…

- Acesta este al treilea abandon in actualele alegeri primare dupa cele ale lui Eric Swalwell si John Hickenlooper.Jay Inslee, guvernatorul progresist al statului Washington, din nord-vestul SUA, era creditat cu mai putin de 0,5% in sondajele pentru investitura democrata."A devenit…