Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de milioane de uzbeci isi aleg presedintele duminica intr-un scrutin anticipat la finalul caruia liderul Savkat Mirzioiev, care se prezinta ca un reformator, ar urma sa fie reconfirmat cu usurinta pentru a treia oara la conducerea celei mai populate tari din Asia Centrala, relateaza AFP…

- Președinta Maia Sandu a declarat ca nu a anunțat ca va candida la urmatoarele alegeri prezidențiale, dupa cum se arata intr-un interviu acordat de aceasta pentru agenția americana Bloomberg. Șefa statului a menționat ca a fost vorba despre o neințelegere, iar ulterior jurnaliștii au rectificat greșeala,…

- Alegeri in Turcia, turul doi de scrutin prezidențial. Peste 50 de milioane de turci au votat astazi. Urnele sunt inchise si toata lumea asteapta rezultatele celor mai importante alegeri prezidentiale din istoria moderna a tarii. In acest moment, potrivit CNN Turcia, actualul lider, Recep Erdogan, are…

- Tayyip Erdogan a imparțit bani susținatorilor adunați in fața secției de votare. El a fost prezent duminica (28 mai) in cadrul unui tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale. Actualul șef de stat a imparțit bancnote in valoare de 200 de lire turcești (aproximativ 10 dolari americani) fiecaruia și…

- In Turcia au loc, astazi, alegeri parlamentare și prezidențiale. Potrivit sondajelor, favorit la șefia statului este candidatul opoziției, Kemal Kilicdaroglu. La un miting organizat ieri la Istanbul, in partea asiatica metropolei, președintele in exercițiu, Recep Tayyip Erdogan, a cerut vigilența la…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Actualul președinte american, Joe Biden, urmeaza sa iși anunțe cea de-a doua candidatura pentru cel mai important rol din lume, in cursul saptamanii viitoare.Joe Biden a confirmat, in ultimele zile, ca iși dorește sa candideze pentru un al doilea mandat de președinte al Statelor Unite.Joe Biden ar urma…

- Robert Kennedy Jr., nepotul presedintelui american John F. Kennedy, asasinat in 1963, a anuntat miercuri, 19 aprilie, ca este candidat la alegerile prezidentiale din SUA din 2024, relateaza AFP, citata de Agerpres.„Imi anunt candidatura la investitura democrata”, a afirmat Robert Kennedy Jr., in fata…