Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters.Potrivit acestui sondaj,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters. Potrivit acestui sondaj,…

- Un bloc de opozitie condus de Partidul Democratic al Popoarelor (HDP, pro-kurd) si-a anuntat vineri sprijinul pentru Kemal Kilicdaroglu, principalul rival al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan in alegerile generale din 14 mai.

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan, in varsta de 69 de ani, care isi face campanie cu surle si trambite in vederea unei realegeri la 14 mai, si-a anulat miercuri angajamentele publice din cauza unui virus intestinal si a anuntat ca-si reia joi programul, "cu voia lui Allah", pentru…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus miercuri ca omologul sau rus, Vladimir Putin, ar putea face o vizita in Turcia pe 27 aprilie pentru inaugurarea primului reactor nuclear din țara, construit de compania de stat rusa de energie nucleara Rosatom, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat vineri decretul de convocare a alegerilor parlamentare si prezidentiale la data de 14 mai, cu o luna inainte de termen, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Alianta de sase partide de opozitie din Turcia s-a fracturat vineri in privinta alegerii unui candidat comun pentru a-l infrunta pe presedintele in exercitiu Recep Tayyip Erdogan la alegerile de la 14 mai, informeaza AFP si Reuters.

- Anunțul vine dupa ce au existat semnale contradictorii cu privire la momentul probabil al alegerilor prezidențiale și parlamentare ca urmare a cutremurelor devastatoare din 6 februarie care au ucis peste 45.000 de oameni in Turcia, relateaza Reuters . Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a indicat…