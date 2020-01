Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi i-a declarat luni ambasadorului american la Bagdad, Matthew Tueller, ca cele doua state ar trebui sa colaboreze pentru implementarea rezolutiei parlamentului irakian prin care se cere incetarea prezentei trupelor straine in tara, transmite Reuters. …

- Pentagonul a testat joi o racheta balistica conventionala lansata de la sol, un test care ar fi fost interzis in baza Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), din care SUA s-au retras, relateaza Reuters.Washingtonul s-a retras oficial din acordul din 1987 cu Rusia in luna august,…

- Procurorul general, Bogdan Licu, afirma ca sustine desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si apreciaza ca retragerea Adinei Florea din cursa pentru sefia institutiei este "o optiune personala". Bogdan Licu a fost intrebat, joi, la sediul CSM, daca sustine desfiintarea SIIJ…

- Senatoarea democrata Kamala Harris, care dorea sa devina prima presedinte de culoare a SUA, a anuntat marti ca a abandonat alegerile primare democrate, din lipsa de fonduri suficiente pentru finantarea campaniei sale, informeaza AFP si Reuters. In varsta de 55 de ani, fosta procuror de California, ea…

- Miliardarul american Michael Bloomberg, fost primar al New York-ului, se gandeste in mod serios sa intre in cursa pentru nominalizarea din partea democratilor la scrutinul prezidential din 2020, o decizie care ar putea tulbura serios apele in aceasta tabara cu doar trei luni inaintea declansarii…

- Alberto Fernandez a obținut cel mai mare numar de voturi in cadrul scrutinului electoral prezidențial de duminica din Argentina, conform posturilor locale de televiziune, citate de site-ul agenției Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie…

- Aflat la bordul unei aeronave militare americane, in drum spre Orientul Mijlociu, Esper a precizat ca trupele americane au si misiunea "de a contribui la apararea Irakului". "Retragerea SUA din nord-estul Siriei continua rapid (...) vorbim de saptamani, nu de zile", le-a declarat el reporterilor.Un…

- Filiala PSD din județul Sibiu a transmis, joi, ca Dan Barna ar trebui sa renunțe la candidatura la prezidențiale pentru ca este „penal”, dupa ancheta Rise Project despre proiectele cu fonduri europene ale candidatului USR-PLUS.„USR are candidat penal! Barna anchetat de Departamentul pentru…