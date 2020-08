Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Meghan Markle, sotia printului Harry, a renuntat joi la neutralitatea ce ii caracterizeaza in mod normal pe membrii familiei regale britanice, lansand un apel la ''schimbare'' la viitoarele alegeri prezidentiale din SUA, din 3 noiembrie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Markle…

- Trei localitați din țara iși vor alege primarul pe 1 noiembrie. Este vorba despre localitațile Chetriș, raionul Falești, comuna Piatra, raionul Orhei și satul Duhna, raionul Soroca. Un proiect in acest sens a fost aprobat astazi in cadrul ședinței CEC cu votul a 8 membri.

- Kate Middleton ar fi „disperat de trista” dupa ce a aflat cum a fost portretizata in cartea lui Meghan Markle și a prințului Harry, „Gasind Libertatea”. Cartea in cauza ar fi o biografie a celor doi, care detaliaza mai multe despre plecarea lor de la Curtea Regala. Ea este scrisa de jurnaliștii Omid…

- Labradorul negru adoptat de prințului Harry și Meghan Markle se numește „Pula” - iar numele a fost inspirat din prima calatorie a cuplului în Africa în urma cu patru ani, când au început sa se întâlneasca, potrivit Daily Mail.Potrivit People, biografia…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a cerut justitiei britanice sa interzica publicarea numelor celor cinci prieteni care i-au luat apararea in presa in urma atacurilor la care a fost supusa din partea mai multor tabloide din aceasta tara, a anuntat joi site-ul cotidianului Daily Mail, citat de…

- Premierul Ludovic Orban a spus, marți, la o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), ca la nivelul Guvernului se are in vedere „fluidizarea” procedurilor aflate in atributiile administratiei centrale, necesare pentru derularea proiectelor de investitii care vor fi implementate…