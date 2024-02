Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, cu privire la prezidențialele din septembrie, ca aceasta decizie a fost luata pentru a nu bloca Romania. „In decembrie se suprapuneau prea multe alegeri”, a punctat liderul PSD. „Am fi avut in decembrie trei randuri de alegeri in trei duminici consecutive”,…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, miercuri, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, care va avea loc in cursul serii, la

- Liderul PNL Nicolae Ciuca si presedintele PSD Marcel Ciolacu au o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis, miercuri, inainte de anuntarea intelegerii privind alegerile din acest an, care va avea loc in cursul serii, la ora 19.00, au precizat surse politice. potrivit news.ro. Cei doi presedinti ai coalitiei…

- Marcel Ciolacu a venit și el cu amenințari! Președintele PSD spune ca iși va depune mandatul de premier, daca PNL va ieși de la guvernare. Mai mult, pare chiar ca regreta ca a intrat la guvernare alaturi de PNL! Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații șocante, in urma cu scurt timp! Liderul PSD…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 13 februarie, ca orice prelungire a negocierilor cu PSD pe tema comasarii alegerilor, dincolo de ziua de vineri, 16 februarie, „este inoportuna” și doar „ocupa spațiul public”.Al doilea om in stat a fost intrebat la Senat cat timp mai are coalitia PNL-PSD…

- „In calitate de presedinte al Aliantei pentru Unirea Romanilor, principala forta de opozitie, solicit intrunirea de urgenta a Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru o sesiune extraordinara in care sa fie puse pe ordinea de zi a celor doua camere proiectele de lege cu privire…

- Intr-un gest neașteptat, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat astazi ca il susține pe președintele Klaus Iohannis in decizia sa de a-și prezenta demisia de la Cotroceni. Declarația vine ca un șoc in contextul relațiilor tensionate dintre cele doua partide și deschide o noua perspectiva asupra peisajului…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…