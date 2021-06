Partidul Popular Mongol (PPM), care controleaza deja parlamentul, a revendicat joi o larga victorie in alegerile prezidentiale din Mongolia, in urma unui scrutin marcat de restrictii anti-COVID-19 si de absenteism, informeaza AFP.



Fostul premier Khurelsukh Ukhnaa s-a proclamat castigator al alegerilor, cu aproape 70% din sufragii, la cinci luni dupa ce a parasit guvernul in urma unui scandal legat de masuri anti-epidemice stricte in aceasta tara situata intre China si Rusia.



Intarit de eficienta acestor masuri, partidul lui a castigat deja in mod detasat alegerile legislative…