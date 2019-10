Stiri pe aceeasi tema

- CURS a realizat un sondaj de tip omnibus care arata tendința pentru primul tur al alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie. Conform sondajului, cea mai importanta scadere o are Dan Barna, candidatul USR-PLUS, ca urmare a scandalului provocat de ancheta Rise Project. Conform sondajului CURS, daca duminica…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Sondajul realizat de IMAS, la comanda Europa FM, arata ca favorit pentru caștigarea alegerilor prezidentiale este Klaus Iohannis, cu puțin peste 45 de procente. Urmatorul clasat, la mare distanta de Iohannis, este candidatul ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu cu 16,6%, potrivit Barometrul Europa FM.…

- La miezul nopții, s-a incheiat termenul limita pana la care au putut fi depuse candidaturile pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Pentru moment, Biroul Electoral Central a acceptat candidaturile lui Klaus Iohannis (sustinut de PNL pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni,…

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP, potrivit mediafax.Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…