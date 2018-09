Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Adrian NASTASE In ultimele saptamani, in contextul evenimentelor politice, in mod special al celor din PSD, jurnalisti, prieteni, sau fosti colegi de partid mi-au cerut opinia. Am pastrat o anumita rezerva in exprimarea publica, tocmai pentru a nu emite pareri prea grabite ori judecati partizane.…

- ''Eu il apreciez foarte mult pe domnul președinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Cred ca lucrurile acestea trebuie sa duca in fața o negociere și sigur rezultatul final va fi cel care va rezulta din negociere. Pe de alta parte, este foarte greu sa le explici membrilor PSD, un partid…

- Victor Ponta intra serios in jocul politic cu PRO Romania și pregatește o serie de acțiuni care vor crea valva pe scena politica. Miercuri, liderii PRO Romania vor avea o intalnire in cadrul careia se vor stabili liniile generale de acțiune ale partidului.Citește și: Radu Tudor a lansat un…

- ''Sunt foarte mulți oameni in partid care o respecta pe doamna Andronescu, insa aș prelua o parte din ce a spus colegul meu, Liviu Pop. Uneori, subiectele zilei sunt mai importante decat numele proprii și decat oamenii politici. Acum, subiectele zilei sunt cele de pe agenda cetațeanului. Intr-adevar,…

- ''Nu am criticat PSD-ul. A fost un strigat de amaraciune. Ma uit in Parlament. Este o disputa aproape permanenta pe care nu am cunoscut-o in alte mandate. Eu cred ca Romania are nevoie de un climat de dialog, sa respectam cele 40% procente pe care le are opoziția. Noi, PSD-ul, putea opoziția…

- Liviu Pop o contrazice pe Ecaterina Andronescu și susține ca președintele PSD, Liviu Dragnea, nu trebuie schimbat de la conducerea partidului. ''Nu trebuie schimbat nici domnul președinte Dragnea, nici doamna premier Dancila dintr-un singur motiv: programul de guvernare a fost votat de catre…

- Partidul Social Democrat nu si-a desemnat inca un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019. In caz de nevoie, acesta ar putea fi actualul ministru de Finante, Eugen Teodorovici. Acesta a recunoscut, la emisiunea Romania 9 de la TVR, ca nu este strain de asemenea dorinte.Vezi si: Parmezanul,…

- "Candidatul la alegerile prezidentiale va fi desemnat dupa o analiza foarte serioasa, nu pe orgolii, ci pe ratiune. Este deschisa posibilitatea de candidat unic si o sa o pitrocim foarte bine, o sa o gandim f bine, sa vedem care e varianta cu cele mai mari sanse de reusita. Am vorbit cu domnul Tariceanu…