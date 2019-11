Vrei sa știi ce se intampla la Brașov in timpul procesului electoral? Echipa newsbv.ro te va ține conectat la toate evenimentele din perioada alegerilor. Aici vei gasi declarații, daca sunt incercari de frauda electorala, prezența la vot sau alte incidente. Campania electorala a inceput in data de 12 octombrie și s-a incheiat in dimineata zilei de sambata 9 noiembrie, la ora 7.00. Acțiunile de campanie electorala de orice tip sunt interzise in unitatile militare, in unitatile de invatamant, in timpul programului de invatamant, in sediile reprezentantelor diplomatice, precum si in penitenciare.…