Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150.000 de romani care traiesc sau se afla in strainatate au votat pana sambata la pranz pentru alegerea președintelui țarii, inclusiv prin procedura votului prin corespondența. Urnele sunt deschise pentru ei, in premiera, 3 zile, in intervalul orar local 07.00-21.00.

- UPDATE 11.00 96.000 de romani au votat la secțiile din diaspora pana sambata, la ora 11.00 (ora Romaniei). In total, s-au inregistrat 121.000 de voturi, cu tot cu cele prin corespondenta. -------- 90.000 de romani au votat in diaspora pana sambata dimineața, la ora 10.00. In total,…

- "Dragi prieteni, am votat. (Primul)Și va aștept cu drag și pe Dumneavoastra, florentini sau turiști aflați in trecere, sa veniți la vot. Gandiți-va bine unde puneți ștampila!Mihai Șora8 noiembrie 2019P.S. Sunt alaturi de o echipa simpatica și eficienta;…

- Romanii din diaspora au trei zile la dispozitie sa mearga la sectiile special infiintate de votare in toata lumea. 838 de sectii sunt puse la dispozitie, iar de anul acesta romanii din alte tari au putut vota prin corespondenta.Conform portalului Biroului Electoral Central, la ora 12:30, 25.189 de votanti…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunța ca alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019 au intrat in linie dreapta, iar la unele secții de votare din strainatate, precum cele din Australia și Noua Zeelanda, cetațenii romani pot sa se prezinte la urne inca din aceasta noapte. Potrivit…

- Alegeri prezidentiale 2019. Romanii sunt asteptati in sectiile de votare pe 10 si 24 noiembrie pentru a-si alege presedintele pentru urmatorii cinci ani. In cursa pentru Cotroceni s-au inscrisi 14 candidati.

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat luni ca pregatirile pentru alegerile prezidentiale sunt in grafic, iar Ministerul Afacerilor Externe a transmis in strainatate materialele necesare scrutinului."Am urmarit in detaliu organizarea scrutinului pentru alegerea presedintelui Romaniei,…

- Campania electorala pt alegerile prezidentiale din 10.11 incepe la ora 7.oo Foto arhiva Oficial, campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie începe în aceasta dimineata. Echipele de campanie ale celor 14 candidati au trebuit ca pâna la miezul…