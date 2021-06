Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, actualul presedinte al PNL-ului, este parasit de tot mai multi lideri din partid, oameni din functii-cheie. Cel mai recent, seful liberalilor a fost tradat de Mara Mareș, șefa Tineretului Național Liberal. Femeia este in tabara lui Florin Cițu și a inceput sa-și ștearga postarile de pe…

- Ludovic Orban este tradat de tot mai mulți oameni pe care i-a pus in funcții cheie, fie in Guvern, fie in alte instituții ale statului sau in partid. Ultima care i-a ”infipt” cuțitul in spate celui care a facut-o mare este Mara Mareș, șefa Tineretului Național Liberal. Mareș, despre care gurile…

- Congresul din toamna pentru alegerea noului șef de partid a creat un adevarat razboi intre susținatorii celor doi candidați: Florin Cițu și Ludovic Orban.Potrivit unor surse, tabara premierului ar fi incercat sa modifice baza de date a partidului, pentru ca liberalii apropiați lui Orban sa nu mai figureze…

- Confictul a pornit de la faptul ca Stolojan, la fel ca alte sute de liberali din țara, n-ar fi la zi cu plata cotizației. Surse din tabara lui Orban susțin insa ca ar fi vorba de o incercare a aripii Cițu de a-i indeparta pe susținatorii actualului președinte liberal."Sunt situatii in care membri ai…

- Congresul din toamna pentru alegerea noului șef de partid a creat un adevarat razboi intre susținatorii celor doi candidați: Florin Cițu și Ludovic Orban.Potrivit unor surse, tabara premierului ar fi incercat sa modifice baza de date a partidului, pentru ca liberalii apropiați lui Orban sa nu mai figureze…

- Congresul din toamna pentru alegerea noului șef de partid a creat un adevarat razboi intre susținatorii celor doi candidați: Florin Cițu și Ludovic Orban.Potrivit unor surse, tabara premierului ar fi incercat sa modifice baza de date a partidului, pentru ca liberalii apropiați lui Orban sa nu mai figureze…

- In ultimele zile, mai mulți oameni numiți de Ludovic Orban au intors armele și au trecut de partea noului candidat la președinția PNL - Florin Cițu. Vicepreședinte PNL, Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL la congresul din 25 septembrie. Anunțul l-a facut chiar inaintea ședinței Consiliului…

- Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș a participat la o intalnire de lucru cu premierul Florin Cițu și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pe tema proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale. „Avem multe proiecte pentru Maramureș care se vor realiza cu bani europeni și fonduri guvernamentale…