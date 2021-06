Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii PSD la functia de primar au castigat in orasul Filiasi si comunele Ostroveni si Catane, iar candidatii PNL au obtinut mandate in comunele Sadova si Terpezita, in urma alegerilor locale partiale organizate, duminica, in cele cinci localitati din judetul Dolj, potrivit rezultatelor publicate…

- Candidatii PSD Mihaita Blejan si Camelia Daniela Romcescu au castigat alegerile partiale pentru functia de primar organizate duminica in localitatile Scundu si Slatioara din judetul Valcea, potrivit rezultatelor afisate de Autoritatea Electorala Permanenta. In comuna Scundu, candidatul PSD…

- Candidatul Marin Gheorghe, susținut de PSD, a caștigat alegerile in orașul Filiași dupa ce a obținut 5.467 de voturi, reprezentand 72,24%. Candidatul PNL, Daniel Pitaroiu, a obtinut 24,84% (1.880 de voturi), candidatul AUR Lucica Gincu – 1,66% (126 de voturi), Constantin Neacsu (USR) – 0,83% (63 de…

- Alagatorii din Filiași și comunele Catane, Sadova, Terpezita si Ostroveni sunt așteptați astazi la urne, pentru algerea primarului. Poliiștii doljeni spun ca procesul de vot a inceput fara probleme. Aproximativ 120 de polițiști, jandarmi si politisti de frontiera sunt mobilizați pentru protecția secțiilor…

- Romanii din 36 de localitați sunt chemați duminica la vot pentru a-și alege primarii sau consilierii locali. Printre orașele unde au loc alegeri locale parțiale se afla și Bragadiru din Ilfov, Filiași din Dolj, precum și zeci de comune, inclusiv Deveselu din Olt.

- Premierul Romaniei, Florin Citu, va fi maine alaturi de candidatii Partidului National Liberal pentru functiile de primari ai localitatilor doljene Filiasi, Sadova, Terpezita, Ostroveni si Catane. Prim-ministrul Romaniei va participa la doua evenimente electorale desfasurate in comuna Sadova si orasul…

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, se alatura in acest weekend candidaților PSD Dolj in campania electorala pentru alegerile parțiale. In județul Dolj, alegeri parțiale vor fi in comunele Sadova, Ostroveni, Catane, Terpezița și in Filiași. „PSD a venit cu cea mai buna garnitura“…