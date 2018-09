Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de centru-stanga au obtinut un usor avantaj in fata Aliantei rivale de centru-dreapta in alegerile generale care au avut loc duminica in Suedia, a aratat un sondaj transmis de televiziunea nationala TV4 la iesirea de la urne, relateaza Reuters.

- Candidatul Pro Romania ar putea fi senatoarea PSD Ecaterina Andronescu "sau altcineva", a precizat Ponta care a anuntat ca el nu va candida. "O sa avem primul congres al Pro Romania 20- 21 octombrie la Bucuresti. Atunci vom aproba statutul, programul agenda si structurile de conducere. In…

- Coalitia de cinci partide de centru-stanga din Slovenia l-a nominalizat pe Marjan Sarec, un fost actor devenit politician, la functia de prim-ministru, in urma alegerilor legislative de pe 3 iunie incheiate indecis, transmite miercuri Reuters. Este de asteptat ca nominalizarea lui Sarec…

- Rusia va reactiona daca Suedia si Finlanda vor intensifica relatiile cu NATO, deoarece o astfel de expansiune a Aliantei ar submina securitatea la nivel global, a declarat Serghei Shoigu, ministrul rus al Apararii, relateaza Reuters.