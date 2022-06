Stiri pe aceeasi tema

- Partidul președintelui Emmanuel Macron se indreapta catre pierderea majoritații in Adunarea Naționala, potrivit primelor proiecții difuzate de televiziunile franceze dupa al doilea tur de scrutin al alegerilor legislative, care a avut loc duminica. France 24 arata, citand un sondaj Ipsos-Sopra Steria,…

- Duminica, 19 iunie, in Franța are loc al doilea tur al alegerilor parlamentare. De rezultatul voinței cetațenilor republicii depinde distribuirea velor 577 de locuri in Adunarea Naționala. Favoritele cursei electorale sint Coaliția "Ensemble" a președintelui Emmanuel Macron și Noua Uniune Populara Ecologica…

- Luni dimineața, Ministerul francez de Interne a dat publicitații ultimele cifre privind rezultatele primului tur al alegerilor legislative. Coaliția din jurul presedintelui Emmanuel Macron (Ensemble) și alianța de stanga NUPES au ajuns la o cvasiegalitate de sufragii exprimate duminica de alegatorii…

- Coaliția din jurul președintelui Macron este foarte puțin peste alianța de stanga, dupa scrutinul de alegeri in Franța care s-a desfașurat la 12 iunie 2022. Majoritatea absoluta in Adunarea Naționala (camera inferioara a Parlamentului) reprezinta 289 de mandate. Dupa votul de duminica, 12 iunie, partidele…

- Coaliția prezidențiala și forțele de stanga au sosit umar la umar in primul tur de scrutin al legislativelor, desfașurat ieri in Franța, dar scorul final va fi clar abia dupa al doilea tur, de duminica viitoare. In cazul in care nu va obține majoritatea de 289 de mandate in Adunarea Naționala, președintele…

- Scor strans intre coaliția lui Emmanuel Macron și alianța forțelor de stanga, a lui Jean-Luc Melenchon. Potrivit sondajelor, alianța Ensemble a președintelui francez ar urma sa ramana forța politica principala din Adunarea Naționala, camera inferioara a Parlamentului francez, insa victoria va fi una…

- Coalitia fortelor de stanga (NUPES) si alianta de centru Impreuna!, care il sustine pe presedintele Emmanuel Macron, sunt aproape la egalitate in urma primului tur al scrutinului parlamentar din Franta, conform sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Conform unui sondaj de tip exit-poll efectuat…

- Coalitia presedintelui francez Emmanuel Macron ar urma sa ramana prima forta politica din Adunarea Nationala (camera inferioara a parlamentului), conform primelor proiectii ale rezultatelor votului din primul tur al alegerilor legislative, desfasurat duminica. Totuși, rezultatul este destul de strans,…