ALEGERI PARLAMENTARE – Dan Ivan, candidatul USRPLUS la Senat

Nascut in septembrie 1978, Dan Ivan a crescut in cartierul baimarean Sasar. A urmat cursurile primare ale Școlii „Avram Iancu”, iar in perioada 1992-1996 a fost elev al Colegiului Tehnic „George Barițiu”, profilul Electrotehnic. In același timp, a facut sport de performanța la nivel de juniori. Studiile și le-a finalizat la Facultatea de Inginerie, secția „Utilaje și instalații […] Source