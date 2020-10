Biroul electoral pentru romanii din strainatate a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor depuse de partide si formatiuni politice, dar si de independenti pentru un loc in Parlamentul Romaniei din partea diasporei. Potrivit deciziei Biroului electoral nr. 43 pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, au ramas definitive candidaturile depuse pentru Senat si Camera Deputatilor in diaspora de PNL, Alianta USR PLUS, PSD, Pro Romania, PMP, UDMR, Partidul Ecologist Roman si Alianta pentru Unirea Romanilor. In cursa pentru un loc in Parlament au intrat si doi candidati…