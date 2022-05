Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4 mii de cetațeni și-au exercitat dreptul la vot pana la ora 12:00, in cele 10 localitați din țara, unde au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și consilieri locali. Cei mai activi alegatori sunt in comuna Ghetlova, raionul Orhei și comuna Horodiște, raionul Rezina.

- Astazi au loc alegeri locale noi in 10 localitați din țara. Comisia Electorala Centrala anunța ca procesul de vot se desfașoara in regim normal. Pana la ora 09:00, dreptul la vot și-au exercitat 866 alegatori.

- 22 de mii de cetațeni sunt așteptați astazi la urne in 10 localitați din țara, unde au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar și consilieri locali. Comisia Electorala Centrala anunța ca procesul de votare se desfașoara in regim normal, iar pana la ora 09:00, dreptul la vot și-au exercitat 866…

- Astazi, 29 mai, au loc alegeri locale noi in 10 localitați din țara. In cazul a 8 localitați urmeaza sa fie ales primarul: comuna Ghetlova, raionul Orhei; comuna Horodiște, raionul Rezina; satul Zastinca, raionul Soroca; satul Moara de Piatra, raionul Drochia; satul Tatarești, raionul Strașeni; satul…

- Memorie vesnica ostasilor romani care au murit pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupatie sovietica. In satul Baimaclia din raionul Causeni, a fost instalata o piatra comemorativa pentru patru ostasi cazuti in luptele care s-au dat in preajma localitatii, in anul 1941.

- Comisia Electorala Centrala (CEC), in cadrul ședinței de luni, 18 aprilie, a constituit 10 consilii electorale de circumscripție electorala de nivelul I in localitațile unde urmeaza sa aiba loc alegeri locale noi pe 29 mai.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat încalcarea regimului juridic al conflictelor de interese de catre primarul unui sat din raionul Caușeni. Acesta a admis conflicte de interese semnând acte administrative în privința fiicei sale, care deține funcția de director…

- Comisia Electorala Centrala a anulat desfașurarea mai multor alegeri locale noi. In ședința de astazi, autoritatea electorala centrala a luat act de Legea nr. 41 din data de 24 februarie cu privire la instituirea starii de urgența pe teritoriul Republicii Moldova și a decis aminarea desfașurarii mai…