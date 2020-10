Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central pentru alegerile locale a decis, sambata, organizarea unui nou tur de scrutin pentru functia de primar in trei localitati din tara, unde sunt candidati in situatie de balotaj, potrivit Agerpres.Conform BEC, este vorba despre comuna Rebra din judetul Bistrita-Nasaud, comuna Ortisoara…

- Exit poll alegeri locale 2020 The post EXIT POLL alegeri locale 2020. Datele oficiale, facute publice. AVANGARDE, rasturnare de situație: cum se schimba IERARHIA la vot. Tu decizi! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: EXIT POLL alegeri locale 2020. Datele oficiale, facute publice.…

- Alegeri locale 2020. Printre cei mai harnici și responsabili cetațeni din Romania se afla și locuitorii satului Dobrești, din județul Timiș. Aici, oamenii s-au grabit sa voteze inca de dimineața, in așa fel incat pana la ora 9:00 trecusera pe la urne 55% dintre alegatori. Alegeri locale 2020. Peste…

- Inca 17 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, printre care și un angajat al Primariei Rebrișoara, iar alți 12 au fost declarați vindecați și externați. Din izolare au ieșit 6 persoane, iar 113 au intrat in carantina. La nivel național, au fost inregistrate 1.356 de cazuri…