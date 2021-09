Stiri pe aceeasi tema

- Partidul aflat la putere in Federatia Rusa, Rusia Unita, se afla in fruntea alegerile legislative, desfasurate de vineri pana duminica, potrivit primelor rezultate anuntate cu cateva minute dupa inchiderea ultimelor birouri de vot, un scrutin din care opozitia anti-Kremlinului a fost exclusa, potrivit…

- "Astazi este ziua in care vocea ta conteaza cu adevarat. Sociologia arata ca majoritatea alegatorilor iau o decizie in ultimul moment. Si stim cu totii foarte bine (...) ca doar urmand strategia votului inteligent vocea ta are puterea reala de a face diferenta", a scris Navalnii pe contul sau de Instagram."Alegeti…

- Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a votat online in prima zi a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) ca urmare a carantinei in care a intrat in urma cu trei zile, motivand aceasta prin infectarea cu COVID-19 a mai multora dintre colaboratorii…

- Rușii au inceput sa voteze pentru viitorea componența a Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului, in cadrul unui scrutin de trei zile in care principalii opozanți ai lui Vladimir Putin și a partidului sau, Rusia Unita, au fost eliminați, relateaza publicația independenta The Moscow Times . Formațiunea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut joi concetatenilor sai sa dea dovada de ''patriotism'' la alegerile legislative din aceasta saptamana, din care au fost exclusi majoritatea criticilor Kremlinului, relateaza AFP. ''Ma bazez pe simtul vostru civic de responsabilitate,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin si-a eliminat ultimii oponenti politici, pe care i-a încarcerat sau i-a trimis în exil, pe masura ce partidul aflat la putere cauta sa îsi extinda controlul în urma alegerilor parlamentare, nivelul de încredere în rândul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a ordonat marti plata unei prime militarilor si membrilor fortelor de ordine, la o saptamana dupa un ajutor acordat pensionarilor, plati ce intervin la mai putin de o luna pana la alegerile legislative. Aceste categorii ale populatiei apartin electoratului…

- Categoriile vizate fac parte din electoratul tradițional al Rusiei Unite, partidul aflat la putere. Acesta se confrunta cu o reducere a popularitații, in urma creșterii inflației și a scaderii nivelului de trai. Potrivit decretelor publicate de Kremlin, in septembrie, militarii si politistii vor primi…