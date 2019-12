Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii obtin 368 de locuri in Parlament, o majoritate confortabila, in urma alegerilor legislative din Marea Britanie, conform exit-poll-urilor, ceea ce ii ofera lui Boris Johnson conditii pentru a-si indeplini promisiunea de a scoate Regatul Unit din UE pana la 31 ianuarie 2020. Laburistii…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans de noua puncte procentuale fata de principala formatiune de opozitie, Partidul Laburist, releva un sondaj de opinie realizat de YouGov in perspectiva alegerilor anticipate din Regatul Unit prevazute pentru 12

- Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, are un avans de noua puncte procentuale fata de principala formatiune de opozitie, Partidul Laburist, releva un sondaj de opinie realizat de YouGov in perspectiva alegerilor anticipate din Regatul Unit prevazute pentru 12 decembrie, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pana cel tarziu pe data de 31 ianuarie daca Partidul Conservator va caștiga majoritatea in Parlament in alegerile care vor avea loc in doua saptamani, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.”Daca…

- Partidul Conservator al premierului Boris Johnson e creditat cu obținerea unei majoritați comfortabile de 68 de mandate în Parlament la alegerile legislative din 12 decembrie, datorita unui avans semnificativ înregistrat în fiefurile tradiționale ale opoziției laburiste, conform unui…

- Conservatorii britanici au anuntat vineri seara ca vor sa introduca o taxa pe achizitiile imobiliare realizate de proprietarii straini, daca vor veni din nou la putere in urma alegerilor legislative de pe 12 decembrie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un nou guvern conservator ar aplica o taxa suplimentara…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot, in timp ce Partidul Laburist urca pana la 30%, dupa primele zile de campanie pentru alegerile anticipate din Regatul Unit, potrivit unui sondaj de opinie recent, realizat…

- Jeremy Corbyn, liderul opoziției britanice, a declarat ca este foarte posibil ca inainte de Craciun sa fie organizate noi alegeri legislative anticipate in Marea Britanie, informeaza agenția Reuters, potrivit Mediafax.Intrebat daca se așteapta ca pana de Craciun sa fie organizate noi alegeri…