Alegeri legislative în Lituania: Coronavirus şi inegalităţi sociale, pe agenda primului tur de scrutin Lituanienii voteaza duminica in primul tur al alegerilor legislative, in care coalitia de centru-stanga isi apara modul in care a gestionat pandemia de coronavirus intr-o cursa stransa cu conservatorii, in contextul in care in tara se inregistreaza un numar-record de infectari cu COVID-19, transmite AFP.



Campania electorala s-a concentrat totodata pe reducerea disparitatilor economice si de educatie intre orase si sate in aceasta tara cu 2,8 milioane de locuitori.



Niciunul dintre principalele partide in cursa nu pun sub semnul intrebarii apartenenta la UE si NATO si toate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Comunitatea prahoveana are nevoie de asistenți personali profesioniști! Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului incurajeaza cetațenii interesați de un loc de munca in domeniul asistenței sociale, respectiv, de meseria de asistent personal profesionist, sa realizeze…

- In municipiul Carei, oras cu 21.112 locuitori potrivit datelor recensamantului din octombrie 2011 sunt trecuti in Registrul Electoral 20.528 de careieni cu drept de vot in conditiile in care segmental 0-18 ani depaseste numarul de 4.000. Mai avem și un numar de 38 de cetațeni UE cu drept de vot.…

- Lucratorii sociali care muncesc in sistem de mai bine de 10 ani ar putea primi o indemnizație unica cu prilejul Zilei lucratorilor sociali. Un proiect de hotarare in acest sens urmeaza sa fie inaintat in Parlament de catre deputații formațiunii Partidului "ȘOR".

- Liderul Pro Romania a fost testat negativ pentru coronavirus. Victor Ponta a hotarat sa fie testat dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata. Testat negativ pentru Covid-19, președintele formațiunii politice a lansat cateva critici la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban. Victor Ponta…

- Datele publicate duminica de serviciul de sanatate publica din Franța arata ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 4.500 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, relateaza Agerpres.Astfel,duminica au fost testate pozitiv 4.897 de persoane, in timp ce sambata au fostinregistrate 3.602 de cazuri…

- Ponta sustine ca alegerile locale din 27 septembrie vor fi "cele mai inutile" deoarece "se vor confirma in functie" aproape 3.000 de primari. "E prima data cand imi e frica sa fac campanie. Imi e frica sa nu iau virusul si sa nu-l dau familiei. Oamenii vor sa-ti stranga mana. S-ar putea ca…

- "Vreau sa multumesc miilor de oameni care au strans semnaturi pentru noi, care au donat bani pentru noi, persoanelor publice care si-au pus reputatia in joc pentru noi., pentri ca, de fapt, nu este lupta noastra, este lupta unei intregi clase de oameni, de bucuresteni, pentru care conteaza bunul…

- Campania prin care PNL a alocat bani presei pentru campania de informare despre coronavirus are rolul de a decredibiliza presa. Publicistul Ion Cristoiu afirma ca ordonanta de urgenta prin care Guvernul da bani presei, modificata si adoptata recent de Parlament, este o dovada de naivitate a PSD care,…